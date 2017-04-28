Очередной факт школьной поножовщины. Один ученик попал в больницу

В Бишкеке в результате драки один из школьников попал в больницу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, накануне поступило сообщение о том, что несовершеннолетний, 2001 года рождения, получил ножевое ранение.

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В лицей № 91 пришли ученики другой школы на день открытых дверей. «Между учениками произошла какая-то ссора, они вышли за пределы школы выяснить отношения. Один из них достал острый предмет и ударил другого в область живота. Пострадавший доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. В настоящее время он находится там на лечении, состояние стабильное», — сообщили в ГУВД.

По факту задержан подозреваемый, 2000 года рождения, он учится в школе № 77. Проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз.

Последняя школьная драка произошла в Каинды Чуйской области 14 апреля. Тогда в больницу попали три школьника.