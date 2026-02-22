Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева посетили в больнице преподавателя допризывной подготовки школы №83 Болатхана Карибжанова, пострадавшего в результате нападения ученика. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Они поинтересовались состоянием здоровья педагога, выразили слова поддержки и пожелали скорейшего восстановления.

Кроме того, в ходе переговоров между мэром и министром было принято решение провести расширенное собрание с участием родителей, направленное на снижение уровня агрессии среди школьников и профилактику подобных инцидентов. Также стороны договорились об усилении мер безопасности и расширении системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

Айбек Джунушалиев отметил, что со стороны мэрии в 2025 году было выделено 160 миллионов сомов на установку и модернизацию систем видеонаблюдения в школах столицы.

Напомним, 16 февраля в школе № 83 произошел конфликт между учеником и преподавателем, переросший в применение физической силы.

По данным милиции, на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что участниками инцидента стали учитель К.Б., 1957 года рождения, и ученик 10-го класса М.К., 2010 года рождения.

Педагог обратился с заявлением принять меры в отношении школьника. В свою очередь несовершеннолетний обратился в медицинское учреждение за оказанием помощи.