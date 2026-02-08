18:21
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ

Следственный комитет России заявил, что покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимира Алексеева совершено по заданию украинских спецслужб.

СМИ
Фото СМИ. Подозреваемый в покушении на убийство генерала Владимира Алексеева Любомир Корба

Согласно заявлению СК, стрелявший в генерала Любомир Корба прибыл для совершения теракта в Москву в декабре 2025 года по заданию спецслужб Украины.

По данным следствия, Любомир Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России. После экстрадиции из Дубая его арестовали.

СМИ
Фото СМИ. Предполагаемый пособник киллера Виктор Васин

Его пособнику Виктору Васину предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Виктор Васин — бывший офицер и экс-руководитель отдела безопасности московской компании. С будущим киллером Любомиром Корбой он познакомился еще в 2015-м на офицерских курсах. С тех пор они общались и держали контакт. Именно сообщник киллера достал оружие, предполагает следствие.

Другая пособница покушения на Владимира Алексеева снимала квартиру с ним в одном подъезде, на 26-м этаже. Она также собирала о нем информацию через соседей.

54-летняя Зинаида Антонюк сменила фамилию при получении гражданства РФ и стала Серебрицкой. В декабре 2025 года она заселилась в тот же дом, где жил генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на Волоколамском шоссе. Все это время женщина могла следить за офицером и передавать данные киллеру Любомиру Корбе. После совершения преступления она сбежала в Украину.

Покушение на российского генерала произошло утром 6 февраля. Киллер ждал его на лестничной площадке дома на Волоколамском шоссе. Он несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева. Последний получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимацию.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361069/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли из гранатомета
Экс-чиновник, переживший покушение, вернулся в администрацию главы Узбекистана
Война на Ближнем Востоке. Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей смерти
В Колумбии выстрелили в голову кандидату в президенты: задержан подросток
Покушение на узбекского экс-чиновника. Военный суд огласил приговор обвиняемым
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева
Покушение на узбекского экс-чиновника. Интерпол объявил в розыск уроженцев Чечни
Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с угрозами в отношении него и его семьи
Покушение на чиновника. В Узбекистане задержаны еще три подозреваемых
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
Начальник КПП &laquo;Достук-автодорожный&raquo; задержан за&nbsp;системную коррупцию Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию
Задержан директор строительной компании ОсОО &laquo;Арабиан Кыргыз Аль Хнейз&raquo; Задержан директор строительной компании ОсОО «Арабиан Кыргыз Аль Хнейз»
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
8 февраля, воскресенье
17:57
В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на лыжах в режиме фрирайд В Жыргалане Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао покатались на л...
17:43
Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ
16:02
В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
15:26
В 2025 году музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов
15:00
Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg