Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ

Следственный комитет России заявил, что покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимира Алексеева совершено по заданию украинских спецслужб.

Фото СМИ. Подозреваемый в покушении на убийство генерала Владимира Алексеева Любомир Корба

Согласно заявлению СК, стрелявший в генерала Любомир Корба прибыл для совершения теракта в Москву в декабре 2025 года по заданию спецслужб Украины.

По данным следствия, Любомир Корба — уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России. После экстрадиции из Дубая его арестовали.

Фото СМИ. Предполагаемый пособник киллера Виктор Васин

Его пособнику Виктору Васину предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь военнослужащего.

Виктор Васин — бывший офицер и экс-руководитель отдела безопасности московской компании. С будущим киллером Любомиром Корбой он познакомился еще в 2015-м на офицерских курсах. С тех пор они общались и держали контакт. Именно сообщник киллера достал оружие, предполагает следствие.

Другая пособница покушения на Владимира Алексеева снимала квартиру с ним в одном подъезде, на 26-м этаже. Она также собирала о нем информацию через соседей.

54-летняя Зинаида Антонюк сменила фамилию при получении гражданства РФ и стала Серебрицкой. В декабре 2025 года она заселилась в тот же дом, где жил генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на Волоколамском шоссе. Все это время женщина могла следить за офицером и передавать данные киллеру Любомиру Корбе. После совершения преступления она сбежала в Украину.

Покушение на российского генерала произошло утром 6 февраля. Киллер ждал его на лестничной площадке дома на Волоколамском шоссе. Он несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева. Последний получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимацию.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под особый контроль.