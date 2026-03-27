В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске

В Бишкеке разыскивается Виктор Крикунов. Об этом сообщает УВД Свердловского райна столицы.

По его данным, с письменным заявлением обратилась гражданка М.Л. с просьбой об оказании содействия в розыске ее супруга Виктора Крикунова, 1949 года рождения, который 26 марта примерно в 12.00 вышел из дома на улице Сеченова и не вернулся.

Фото УВД Свердловского района Бишкека

Приметы: рост примерно 175-180, волосы короткие седые. Одет: черная футболка, черные брюки, коричневая кепка.