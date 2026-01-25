19:45
Происшествия

Внимание! Разыскивается несовершеннолетний Даниэль Арымбаев

Сотрудники УВД Свердловского района ведут поисковые мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего Даниэля Арымбаева.

В милицию с письменным заявлением обратилась гражданка К.Г. с просьбой об оказании содействия в розыске ее племянника Даниэля Арымбаева, 2013 года рождения. Сегодня примерно в 12.30 он вышел на остановке общественного транспорта на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова, и по настоящее время местонахождение мальчика неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.

Приметы: рост примерно 140-145 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, темные.

Был одет: черная шапка, черная куртка, черные брюки, на ногах черные кроссовки.

«Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетнего Даниэля Арымбаева, просьба сообщить по номерам телефонов: +996502595920 и 102», — говорится в сообщении.
