Внимание! Разыскивается несовершеннолетний Даниэль Арымбаев

Сотрудники УВД Свердловского района ведут поисковые мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего Даниэля Арымбаева.
В милицию с письменным заявлением обратилась гражданка К.Г. с просьбой об оказании содействия в розыске ее племянника Даниэля Арымбаева, 2013 года рождения. Сегодня примерно в 12.30 он вышел на остановке общественного транспорта на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова, и по настоящее время местонахождение мальчика неизвестно.
Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.
Был одет: черная шапка, черная куртка, черные брюки, на ногах черные кроссовки.
«Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения несовершеннолетнего Даниэля Арымбаева, просьба сообщить по номерам телефонов: +996502