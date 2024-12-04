Мужчина пропал на джайлоо. Тело нашли в реке Чон-Кемин

В реке Чон-Кемин местные жители нашли тело мужчины, пропавшего 30 ноября. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, 43-летний житель села Тар-Суу отправился на пастбище Жалгыз-Тал навестить друга, но домой так и не вернулся. Лошадь вернулась домой без всадника. Информация о пропаже поступила в милицию 1 декабря. 3 декабря на поиски мужчины отправились 134 человека, включая спасателей, милиционеров и местных жителей.

Фото МЧС

Сегодня в 13.30 тело пропавшего обнаружено местными жителями в реке Чон-Кемин и передано сотрудникам милиции.