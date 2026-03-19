Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с оформлением земель

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 13 января 2026 года в ОВД Аламединского района обратился гражданин И.А. с заявлением о принятии мер в отношении гражданина С.К., который, войдя в доверие под предлогом оказания юридической помощи и сопровождения при получении земельного участка площадью 82 гектара в Узун-Кырском айыл окмоту Иссык-Атинского района, а также при оформлении документов на 200 гектаров малоиспользуемых земель в лесхозе, получил от заявителя денежные средства в размере $27 тысяч и впоследствии перестал выходить на связь.

По данному факту ОВД Иссык-Атинского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК КР.

18 марта в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался гражданин С.К., 1983 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Если вы пострадали от действий задержанного, необходимо обратиться в ОВД Иссык-Атинского района либо по телефонам: 0700616907, 0312616907.
