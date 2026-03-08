Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 7 марта в 17.50.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 15 километрах к северо-востоку от села Джумгал, 17 километрах к юго-западу от села Мантыш, 53 километрах к юго-западу от районного центра Кочкор, 100 километрах к северо-западу от города Нарын, 105 километрах к юго-востоку от Бишкека.

Интенсивность землетрясения составила в селах Джумгал, Кызарт, Лама, Мантыш — около 3,5 балла, в селах Орток, Кызыл-Добо, Ак-Чий, Чон-Добо — 3 балла.