Сотрудники управления Патрульной службы милиции выявили грубое нарушение ПДД. Один из водителей передвигался на автомобиле по тротуару, создавая помехи пешеходам.

По данным УПСМ, по данному факту в отношении водителя составили протокол о правонарушении. Транспортное средство двигалось по территории, предназначенной исключительно для пешеходов.

В Патрульной службе напомнили, что выезд на тротуары транспортных средств является нарушением правил и может создавать угрозу безопасности людей.

УПСМ призывает водителей строго соблюдать ПДД и проявлять ответственность на дороге.