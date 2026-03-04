10:57
Происшествия

Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали

Сотрудники управления Патрульной службы милиции выявили грубое нарушение ПДД. Один из водителей передвигался на автомобиле по тротуару, создавая помехи пешеходам.

По данным УПСМ, по данному факту в отношении водителя составили протокол о правонарушении. Транспортное средство двигалось по территории, предназначенной исключительно для пешеходов.

В Патрульной службе напомнили, что выезд на тротуары транспортных средств является нарушением правил и может создавать угрозу безопасности людей.

УПСМ призывает водителей строго соблюдать ПДД и проявлять ответственность на дороге.
