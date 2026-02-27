В Кызыл-Кые мужчина подозревается в мошенничестве. Обещал привезти товар из КНР

В Кызыл-Кыя задержан 23-летний житель, подозреваемый в серии мошенничеств под предлогом поставки бытовой техники и мебели. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным милиции, в декабре 2025 года в правоохранительные органы поступило шесть заявлений от продавцов магазинов. В своих обращениях они указали, что молодой человек, представившийся поставщиком товаров, входил к ним в доверие и обещал привезти из Китая автоматические стиральные машины, диваны и холодильники. Деньги за технику он просил перечислять заранее.

Как сообщили заявители, после получения средств подозреваемый переставал выходить на связь и скрывался. По предварительным данным, полученные деньги он использовал в личных целях, а обещанный товар так и не поставил. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан в Оше и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.