Происшествия

В Бишкеке задержан серийный карманник — активный участник ОПГ и рецидивист

В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж — рецидивист и активный член ОПГ. На его след вышли при расследовании похищения iPhone 17 Pro Max, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По их данным, житель Бишкека обратился в милицию и сообщил, что вечером 30 января на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова у него похитили iPhone 17 Pro Max стоимостью 150 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления задержали гражданин К.Б., 2000 года рождения, ранее неоднократно судимый и состоящий на учете МВД как активный участник организованной преступной группы и карманный вор.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Кража») УК КР. Задержанный водворен в ИВС.

Установлено, что подозреваемый находился в розыске и причастен к четырем фактам карманных краж в общественных местах столицы. Задержанный добровольно передал сотрудникам милиции четыре мобильных телефона, ранее добытых преступным путем.

Следственные действия продолжаются.
