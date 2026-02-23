23:56
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

С жителя Ошской области взыскали алименты на полмиллиона сомов

С жителя Ошской области взыскали алименты на почти 590 тысяч сомов. Об этом сообщает служба судебных исполнителей.

По ее данным, в производстве Кара-Суйского районного отдела Ошской области находилось дело в отношении М.Н.А. о взыскании задолженности по алиментным обязательствам за период с 1 января 2018 года по 1 марта 2026 года.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность в размере 592 тысячи 374 сома взыскана в полном объеме и передана представителю взыскателя по доверенности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363216/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке взыскали более 640 тысяч сомов задолженности по алиментам
С насилием и бюрократией сталкиваются женщины в КР при взыскании алиментов
Государственный алиментный фонд предлагают создать в Кыргызстане
Более 60 тысяч исполнительных производств по алиментам зарегистрировали в 2025-м
Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов
Обещал снизить алименты и выманил деньги. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Должник, уклонявшийся от уплаты алиментов, арестован на месяц
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Более 4&nbsp;килограммов наркотиков, гранаты и&nbsp;оружие изъяли в&nbsp;городе&nbsp;Ош у&nbsp;членов ОПГ Более 4 килограммов наркотиков, гранаты и оружие изъяли в городе Ош у членов ОПГ
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
23 февраля, понедельник
23:37
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые час...
23:16
Вайнона Райдер появится в третьем сезоне сериала «Уэнздей»
23:05
С жителя Ошской области взыскали алименты на полмиллиона сомов
22:45
Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека трудовой партии КНДР
22:26
В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана спас ребенка, выпавшего с 7-го этажа