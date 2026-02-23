С жителя Ошской области взыскали алименты на полмиллиона сомов

С жителя Ошской области взыскали алименты на почти 590 тысяч сомов. Об этом сообщает служба судебных исполнителей.

По ее данным, в производстве Кара-Суйского районного отдела Ошской области находилось дело в отношении М.Н.А. о взыскании задолженности по алиментным обязательствам за период с 1 января 2018 года по 1 марта 2026 года.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженность в размере 592 тысячи 374 сома взыскана в полном объеме и передана представителю взыскателя по доверенности.