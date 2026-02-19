18:57
Происшествия

В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по подозрению в коррупции

Начальник следствия ГКНБ по Чуйской области Б.Б. задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Сотрудник спецслужб был задержан 17 февраля. Сегодня, 19 февраля, Первомайский райсуд Бишкека удовлетворил ходатайство межведомственной следственной группы и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года.

Дело расследуется по статье «Коррупция» УК КР.

Напомним, его коллега по Бишкеку, бывший начальник главного управления ГКНБ столицы Эльдар Жакыпбеков был задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы. Он проходит по делу, расследование которого ведет Военная прокуратура. Его также подозревают по статье «Коррупция».
