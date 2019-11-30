Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам

В Кыргызстане одно из массовых увлечений последних лет — горнолыжный спорт. Однако чтобы потусить в горах, придется раскошелиться хотя бы на экипировку. О том, как ее правильно выбрать, читайте наши советы.

Оно вам надо?

Фото 24.kg. Подумайте хорошо, хотите ли вы вступить в армию лыжебордеров

Совет первый и самый главный: хорошенько подумайте, прежде чем вставать на скользкий путь лыж и сноубордов. Не забывайте, что экстремальными их называют не зря. Знайте, что это удовольствие не только опасное, но и дорогое. Очень дорогое.

Если все же хочется быть в теме, а уверенности в силах нет, поберегите финансы.

Сначала лучше брать снаряжение напрокат. Это 500-700 сомов в сутки.

Зато после пары поездок сможете понять, экстремал вы или просто любите подышать свежим горным воздухом.

Если решились на аренду снаряжения, побеспокойтесь заранее. Особенно в выходные, в начале горнолыжного сезона и в новогодние праздники. Желающих попробовать силы на склоне будет еще несколько тысяч. Поэтому действует простое правило — кто первый встал, того и тапки, вернее, лыжи или доска.

Чем раньше вы поедете в пункт проката, тем больше шансов подобрать что-то стоящее.

Еще лучше взять снарягу напрокат накануне вечером. Именно вечером люди будут сдавать лыжи и доски, а значит, больше выбора и возможности подобрать максимально удобный именно вам вариант.

Лыжи или борд?

Фото 24.kg. На чем кататься — лыжах или сноуборде — вы должны решить сами

На чем лучше кататься, никто не скажет. Лыжники и сноубордисты общего языка никогда не найдут. Каждый считает, что они круче. Поэтому можно попробовать и то и другое. Есть масса примеров, когда человек несколько лет катался на сноуборде, а потом встал на лыжи и понял, что это его. Случается и обратное.

Существует мнение, что на лыжах и учиться, и кататься легче. Чаще всего именно их советуют женщинам. Отдавать предпочтение лыжам можно и в случае, если вы умеете кататься на роликовых коньках.

Любители скейта могут смело отдавать предпочтение доске. Пара спусков — и сноуборд вам покорится.

Еще один важный нюанс. Учиться кататься стоит только под руководством опытного инструктора. Важно: найти инструктора-лыжника легче, чем сноубордиста.

Фото 24.kg. Ребенка лучше для начала поставить на лыжи

Если речь о ребенке, то выбор очевиден — лыжи. Как минимум до того времени, пока чаду не исполнится хотя бы лет шесть-семь. Интернет пестрит картинками, как на досках рассекают ляльки полутора-двух лет. Но лучше не рисковать, потому что можно заработать проблемы с позвоночником.

Когда ребенок вырастет, можно попробовать и сноуборд. Там он сам решит, что ему больше нравится. На лыжи можно ставить и в два года, но лучше подождать лет до четырех.

С чего начать выбор экипировки

Сейчас практически все катаются на так называемых карвинговых лыжах с узкой талией. В большинстве магазинов только такие и есть. При выборе стоит руководствоваться несколькими важными параметрами:

• Начинаем выбирать экипировку для катания на лыжах с ботинок. Это делать надо очень тщательно, не жалея времени и сил на примерку. В каждой паре примеряемых ботинок желательно походить хотя бы 10 минут, чтобы понять, подходят ли они.

Фото из интернета. Лыжные ботинки нужно подбирать на основе собственных ощущений, а не только советов

• Стоит помнить, что самые дорогие ботинки необязательно самые хорошие. Не существует «плохих» и «хороших» фирм, есть ботинки, больше всего подходящие конкретному человеку.

• После того как влезли в ботинки (в первый раз это не так просто), согните колени. Прислушайтесь к ощущениям и дайте ногам привыкнуть. Если комфортно, ботинки плотно и равномерно облегают ногу, нет мест, где давление слишком сильное, тогда все хорошо. В подходящих ботинках можно пошевелить пальцами, но нога не должна иметь излишнюю свободу.

Фото из интернета. В магазине продавцы помогут подобрать лыжные ботинки

• Ботинки для новичков лучше брать мягкие. Не надейтесь с первой примерки найти «свою» пару. Многие современные модели предполагают термоформовку — специальную подгонку под анатомические особенности конкретного человека.

• Для женщин и детей существуют специальные модели ботинок. Они учитывают их анатомические особенности и рассчитаны на разный уровень подготовки.

Правила выбора лыж

• Постарайтесь максимально точно и объективно определить свой уровень катания и тип трасс, которые вы осваиваете. В противном случае рискуете купить лыжи, которые вам абсолютно не подходят.

• Если собираетесь кататься только по трассам, выбирайте лыжи на 5- 10 сантиметров короче вашего роста. Это правило оптимально работает при нормальном соотношении веса и роста катающегося.

Фото из интернета. Как правильно выбрать лыжи

• Если вес лыжника сильно превышает норму, лучше выбирать модель мощнее, а не длиннее.

• Крепления для лыж мало чем отличаются. Новичку лучше на этом не заморачиваться. Главное — выбрать удобные ботинки, а затем подобрать крепления и установить их на лыжи.

• Следующий этап — лыжные палки. Рекомендуют выбирать палки, у которых петли для рук надежно застегиваются на липучку. Не стоит брать палки с маленькими опорными кольцами (лапками). Они будут проваливаться в снег, так как предназначены для специальных трасс.

Фото из интернета. Правила подбора лыжных палок

• Лыжные палки подбирают с учетом роста лыжника. Они должны быть на 50- 60 сантиметров меньше роста. Если покупаете палки для ребенка, они должны доходить ему максимум до подмышек.

Каким должен быть сноуборд

Основное отличие сноуборда от лыж в том, что ты едешь боком. К тому же при падении лыжи отстегиваются, а доска остается на ногах.

Выбор экипировки для сноуборда начинается с доски, креплений и ботинок.

• При подборе ботинок главный критерий — личные ощущения. Не слушайте чужих советов. Наденьте ботинок, зашнуруйте, походите, попрыгайте. Надо, чтобы вам было удобно: не должно нигде давить, натирать или пережимать ногу.

• Нога и ступня должны хорошо фиксироваться в ботинке. Немного присядьте, чтобы перенести вес вперед. В таком положении пятка практически не должна отрываться от стельки. Конструкция ботинка для сноуборда такова, что когда вы стоите прямо, палец ноги может и должен немного упираться в носок ботинка.

Фото из интернета. Правила подбора ботинок для сноуборда

• Конечно, чем жестче ботинок, тем лучше контроль. Но новичкам и девушкам можно смело покупать мягкие. Они комфортнее.

• Лучше, если ботинок будет состоять из внутреннего и внешнего сапожков. Такой вариант наиболее практичен и удобен.

• Отличие женских ботинок от мужских не только в расцветках, но и в высоте. Это связано с тем, что икроножная мышца у женщин, как правило, длиннее.

• Ботинки выбрали. Надевайте их и подбирайте доску и крепления. Крепления выбирают, исходя из размера ботинок. Они должны легко помещаться в крепы.

Фото из интернета. Классические крепления для сноуборда

• Еще важный совет для новичков. Лучше, если крепления будут не классические, а флоу. Их надо один раз выставить под размеры ботинка, а затем можно снимать сноуборд, просто отщелкивая пятку. Еще более удобный вариант — крепления Step On с новейшей технологией встегивания. В такие крепления можно в буквальном смысле впрыгнуть, они сразу застегнутся на ноге.

Такой вариант может стоить дороже, чем классический. Но поверьте, когда плохо стоишь на доске, такие крепления просто палочка-выручалочка.

Фото из интернета. Для новичков будут удобны крепления Flow или Step On

• Новичкам при выборе креплений, как и в случае с ботинками, лучше остановиться на мягких. В них проще учиться. Лучше, если на креплениях будет регулятор размера ботинка и высокий задник.

• При выборе доски в первую очередь надо руководствоваться ее длиной. Она должна быть не ниже подбородка и не выше кончика носа.

• Выбирая ширину доски, учитывайте размер ноги. Надо, чтобы ботинки не слишком выглядывали за доску, но и не были значительно меньше ее ширины. Идеальный вариант, если ботинки выглядывают с обоих краев доски на 1- 1,5 сантиметра .

Фото из интернета. Ботинки не должны сильно выглядывать за края сноуборда

Пожалуй, это все, что нужно знать новичкам при начальном выборе снаряжения. Дальше все подбирается под себя индивидуально с ростом опыта катания.