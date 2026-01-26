В Кыргызстане сегодня ночью зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки произошли 26 января в 3.54.

Очаг землетрясения располагался в 3 километрах к юго-западу от села Каблан-Кель, в 5 километрах к северо-востоку от села Алга-Бас, в 10 километрах к югу от села Чайчи, в 45 километрах к юго-востоку от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селах Алга-Бас, Каблан-Кель - 3,5 балла, в селах Чайчи, Лаглан,Тогуз-Булак,Тээке, Алга - 3 балла.