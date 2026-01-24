16:38
Происшествия

В Первомайском районе выявлены притоны для оказания интимных услуг

Сотрудники администрации Первомайского района Бишкека совместно с представителями УВД провели очередной рейд по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба акимиата.

В ходе рейдовых мероприятий обнаружены притоны, предоставлявшие услуги интимного характера и боди-массажа. По результатам проверки в отношении пяти женщин составлены административные протоколы. Кроме того, с ними проведены разъяснительно-профилактические беседы в соответствии с действующим законодательством.

В акимиате отметили, что рейды по выявлению и пресечению нарушений общественного порядка на территории Первомайского района будут продолжены на постоянной основе.
