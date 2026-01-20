Часть территории центрального стадиона города Ош вернули государству

ГКНБ вернул государству часть территории центрального стадиона Оша, ранее выведенную в частную собственность с нарушениями законодательства. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Фото ГКНБ

По его данным, участок площадью 2 тысячи 700 квадратных метров с расположенными на нем строениями незаконно приватизировали с изменением целевого назначения.

Проверка установила, что это противоречит Указу президента № 37 от 16 февраля 1995 года, по которому объекты социальной инфраструктуры запрещали продавать, независимо от размера государственной доли в уставном капитале предприятия. Даже если такие объекты передали бесплатно или сохранили на балансе, их реализация третьим лицам не допускается.

Спорный участок и здания вернули в государственную собственность и передали в распоряжение мэрии южной столицы. Как отметили в ГКНБ, это решение направлено на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни жителей.