В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за отчетный период.

Отмечается, что основными причинами ДТП стали превышение скорости, неправильное маневрирование, выезд на полосу встречного движения при обгоне, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, непредоставление преимущества на перекрестках, игнорирование дорожных знаков и несоблюдение дистанции.

На оперативном совещании ведомства рассмотрены недостатки в работе. Указано, что при планировании мероприятий необходимо обновлять подходы, не повторять старые планы и работать в соответствии с требованиями времени.

«Поскольку инспекторы дорожного движения всегда находятся в центре внимания общественности, подчеркнуто значение сервисного обслуживания и совершенствования служебной деятельности. Также дано поручение уделить особое внимание цифровизации и наладить тесное взаимодействие с представителями местных органов власти», — говорится в сообщении.