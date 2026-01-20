08:24
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Происшествия

В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч ДТП — ГУОБДД

В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за отчетный период.

Отмечается, что основными причинами ДТП стали превышение скорости, неправильное маневрирование, выезд на полосу встречного движения при обгоне, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, непредоставление преимущества на перекрестках, игнорирование дорожных знаков и несоблюдение дистанции.

На оперативном совещании ведомства рассмотрены недостатки в работе. Указано, что при планировании мероприятий необходимо обновлять подходы, не повторять старые планы и работать в соответствии с требованиями времени.

«Поскольку инспекторы дорожного движения всегда находятся в центре внимания общественности, подчеркнуто значение сервисного обслуживания и совершенствования служебной деятельности. Также дано поручение уделить особое внимание цифровизации и наладить тесное взаимодействие с представителями местных органов власти», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358466/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
Глава ГУОБДД раскритиковал работу дорожной милиции в Балыкчи и Кеминском районе
Инспекторов на посту «Сосновка» застали бездействующими — начато расследование
В горах ввели ограничения для фур и автомобилей на летних шинах из-за непогоды
Новый глава ГУОБДД раскритиковал подчиненных за увеличение количества ДТП
В Бишкеке съемки ради лайков закончились штрафстоянкой
За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД
В день выборов безопасность дорожного движения обеспечивается в усиленном режиме
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Популярные новости
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
Учителя, избившего школьника в&nbsp;Бишкеке, доставили в&nbsp;милицию Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
08:17
В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч ДТП — ГУОБДД В 2025 году в Кыргызстане зарегистрировано более 8 тыся...
08:09
Повысить стипендии кыргызстанским спортсменам предлагают в Жогорку Кенеше
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 января, понедельник
23:35
Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона
23:10
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
22:43
В Бишкеке водитель автомобиля без госномеров устроил дрифт в парке
22:26
Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»
22:05
Мультфильм «Зверополис 2» стал самым кассовым в истории Disney