Происшествия

В результате столкновения двух автобусов пострадала одна пассажирка

В результате столкновения двух автобусов в Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова пострадала пассажирка. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт».

Отмечается, что водитель автобуса маршрута № 103, следуя в северном направлении по улице Байтика Баатыра, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом маршрута № 226.

«В результате происшествия пассажирка автобуса маршрута № 226 в возрасте 35–40 лет была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи», — сообщили в предприятии.

ДТП зарегистрировано, проводятся разбирательства.

Ранее очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358266/
