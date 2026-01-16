11:37
Суд продлил содержание под стражей Султанбекову, Атамбаеву и Атазову до 17 марта

Суд продлил срок содержания под стражей Темирлану Султанбекову, Кадырбеку Атамбаеву, Шайлообеку Атазову и другим фигурантам дела об организации массовых беспорядков на два месяца — до 17 марта.

Адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что на судебном заседании некоторые из арестованных впервые познакомились друг с другом. Также, по его словам, двое подозреваемых заявили о применении к ним пыток.

По данным юриста, речь идет об обвиняемых Акжолове и Кубанычбекове, которые сообщили, что на них оказывали давление с целью получения показаний против Шайлообека Атазова. Связь последнего с другими фигурантами дела, по словам защитника, остается неясной.

Дело о беспорядках. Суд постановил отправить под арест троих фигурантов

Напомним, в ноябре 2025 года правоохранительные органы задержали десять человек по делу о подготовке массовых беспорядков. Суд тогда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди задержанных — члены партии «Социал-демократы», а также бывшие депутаты Жогорку Кенеша.

По версии МВД, фигуранты дела якобы готовили серию митингов по стране после досрочных парламентских выборов.
