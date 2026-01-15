Обещал помощь в суде: задержан подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали подозреваемого в мошенничестве, находившегося в розыске.

Как сообщили в министерстве, в милицию с заявлением обратился гражданин О.А. По его словам, в ноябре 2023 года мужчина по имени Мурат, пообещав «решить вопрос», связанный с судебным разбирательством, обманным путем завладел $25 тысячами и скрылся.

Фото МВД. Подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В ходе

оперативно-разыскных мероприятий в селе Ак-Кия Узгенского района Ошской области задержан гражданин С.М., 1970 года рождения.

Он находился в розыске с 2024-го, ранее неоднократно судим и, по данным следствия, является членом организованной преступной группы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.