Происшествия

Обещал помощь в суде: задержан подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали подозреваемого в мошенничестве, находившегося в розыске.

Как сообщили в министерстве, в милицию с заявлением обратился гражданин О.А. По его словам, в ноябре 2023 года мужчина по имени Мурат, пообещав «решить вопрос», связанный с судебным разбирательством, обманным путем завладел $25 тысячами и скрылся.

МВД
Фото МВД. Подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий в селе Ак-Кия Узгенского района Ошской области задержан гражданин С.М., 1970 года рождения.

Он находился в розыске с 2024-го, ранее неоднократно судим и, по данным следствия, является членом организованной преступной группы.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357953/
просмотров: 465
