Происшествия

Более 135 килограммов наркотиков изъяли в ходе спецоперации — СБОН МВД КР

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана провела спецоперацию по ликвидации транснациональной организованной наркогруппировки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, группировка состояла из граждан Кыргызстана, России, Казахстана и Таджикистана. Задержаны семь человек, еще один объявлен в международный розыск.

По версии следствия, они занимались контрабандой и сбытом наркотиков афганского происхождения в особо крупном размере, отправляя грузы транзитом через Кыргызстан.

В домах и автомашинах задержанных, а также тайниках нашли и изъяли 136 килограммов 855 граммов наркотиков, в том числе опий — более 20 килограммов и гашиш весом более 116 килограммов.

Наркоборцы также изъяли крупную сумму в долларах, сомах, узбекских сумах, рублях. В доход государства переданы шесть единиц автотранспорта.

Следствие расследует сразу несколько уголовных дел, возбужденных по статье 262 («Создание преступного сообщества или участие в нем»), статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта»), статье 285 («Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики») и статье 378 («Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики») УК КР.
