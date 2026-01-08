20:03
Происшествия

В Узгенском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции

3 января 2026 года сотрудники Куршабского айыльного отделения милиции Узгенского РОВД, злоупотребив своим служебным положением, незаконно задержали двух граждан и применили физическое насилие без составления соответствующих процессуальных документов. В результате гражданину А.Б. был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 5 января 2026 года прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 130 части 3 пункту 2 и статье 338 части 2 пункту 4 Уголовного кодекса КР, которое для проведения расследования направлено в следственное управление ГУ ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

В настоящее время трое сотрудников милиции С.Х., А.А. и И.К. задержаны и по решению суда заключены под стражу сроком на два месяца, проводятся следственные действия.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Ошской области, даны письменные указания, назначены экспертизы. 
