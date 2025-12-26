Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве

В Бишкек экстрадирован гражданин Кыргызской Республики Т.А., обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральная прокуратура КР.

По данным надзорного органа, экстрадиция стала возможной в результате взаимодействия с компетентными органами Вьетнама.

Подозреваемый причинил потерпевшим ущерб на сумму 16,4 миллиона сомов. В сопровождении сотрудников Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и Национальное центральное бюро Интерпола он был доставлен в Бишкек и водворен в следственный изолятор для продолжения уголовного преследования.

Фото генпрокуратуры

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в рамках исполнения международных договоров работа по розыску и экстрадиции лиц, скрывающихся от следствия и суда, продолжается на постоянной основе.