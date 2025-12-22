12:50
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в серии краж

14 декабря в ОВД города Токмок с заявлением обратилась гражданка А.Б., которая сообщила, что 6 декабря 2025 года в период с 16.00 до 22.00 неизвестные лица, находясь возле заведения «А-Г», расположенного в Токмоке, тайно проникли в автомашину марки Mazda Premacy зеленого цвета, откуда тайно похитили парфюмерную продукцию, тем самым причинили потерпевшей значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
 
По ее данным,  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.
 
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено подозреваемое лицо. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин А.Д., 1997 года рождения. Согласно статьи 96 УПК Кыргызской Республики он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Решением городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ходе следствия установлена его причастность к нескольким аналогичным кражам на территории Токмока.
 
