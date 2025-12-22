В Чуйской области задержан подозреваемый в серии краж

14 декабря в ОВД города Токмок с заявлением обратилась гражданка А.Б., которая сообщила, что 6 декабря 2025 года в период с 16.00 до 22.00 неизвестные лица, находясь возле заведения «А-Г», расположенного в Токмоке, тайно проникли в автомашину марки Mazda Premacy зеленого цвета, откуда тайно похитили парфюмерную продукцию, тем самым причинили потерпевшей значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (Кража) УК Кыргызской Республики.