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Общество

Тайные роды невозможны. Родильные дома хранят информацию 25 лет

Государственные организации здравоохранения не могут принимать тайные роды. Об этом 24.kg сообщила главный врач Городского перинатального центра Жамиля Марипова.

По ее словам, на женщину всегда открывается стационарная карта истории родов, а на ребенка — история развития новорожденного.

Справка о рождении ребенка регистрируется в Центре электронного здравоохранения, ее передают онлайн в загс, где родители получают свидетельство о рождении.

Если не будет имен и фамилий, то медработники не смогут оформить ни одного документа.

«Все данные у нас хранятся 25 лет. В любое время в течение этого периода женщина может обратиться за историей родов, получить выписку, справку, — сказала Жамиля Марипова. — Все расходы мы записываем на женщину, а потом передаем информацию в Фонд обязательного медицинского страхования для получения финансирования. При тайных родах возникнет вопрос, каким образом списывать лекарства и как получать денежные средства? Плюс в некоторых случаях мы берем у женщин анализы на ВИЧ, сифилис, если результаты окажутся положительными, то на кого их оформлять?»

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Она добавила, что в течение 10 недель после родов женщина может вернуться в роддом с осложнениями. «За месяц у нас проходит 1,5 тысячи родов. Как мы вспомним ее историю, если роды будут тайными?» — отметила главврач.

По словам Жамили Мариповой, в частных организациях здравоохранения тоже нужна идентификация роженицы и ребенка.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева инициировала изменения в Закон «Об охране здоровья граждан в КР», которые позволят женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях или опасности, получить необходимую медицинскую помощь на условиях анонимности.

Нардеп также предлагает ввести в законодательство определение «тайные роды».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322814/
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