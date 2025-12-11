14:36
Происшествия

В Канте пьяного члена ОПГ задержали за избиение случайного прохожего

В Чуйской области задержан гражданин, состоящий на учете МВД как возможный член ОПГ, по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе Чуйского УВД.

По данным милиции, в Иссык-Атинское РУВД обратился гражданин А.Ж., который заявил, что 10 декабря 2025 года около 01.20 на улице Ленина в Канте неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения намеренно нанес ему телесные повреждения безо всякого повода.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР («Хулиганство»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 32-летнего О.Х., ранее судимого в 1992 году, состоящего на учете МВД как участник ОПГ. Его поместили в ИВС Иссык-Атинского РУВД. Кроме того, в отношении задержанного начато разбирательство по статье 96 КоАП КР.

Следственные мероприятия продолжаются. Милиция проверяет причастность задержанного к другим преступлениям, совершенным на территории района и области.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могли пострадать от противоправных действий данного лица, с просьбой сообщить об этом в Иссык-Атинский РУВД или по телефонам дежурной части:
0312 616907, 0700 616907.
