В Тюпском районе из снежного заноса освободили восемь автомобилей

В Тюпском районе Иссык-Кульской области из-за резкого изменения погоды вечером 10 декабря образовались снежные заносы, на автодороге Токтоян — Чон-Тогузбай — Михайловка в снегу застряли восемь автомобилей. Об этом сообщила пресс-центр МЧС.

По его данным, на место выезжала оперативная группа во главе с начальником управления МЧС по Иссык-Кульской области, полковником Мирланом Карабаевым. Совместно со службами гражданской обороны все машины извлекли из снежного заноса. Состояние граждан, находившихся внутри, стабильное.

Соответствующие службы вели очистку дороги с привлечением инженерной техники.

Ранее МЧС распространило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды с 8 по 10 декабря. В связи с осадками в ряде горных районов синоптики прогнозировали сходы снежных лавин и образование снежных заносов.