Происшествия

Штормовое предупреждение: на дорогах угрозы схода лавин и гололед

Фото из интернета

МЧС распространило штомрвое предупреждение о резком ухудшении погоды. По данным Кыргызгидромета, с 8 по 10 декабря в связи с осадками в ряде горных районов ожидаются сходы снежных лавин и образование снежных заносов.

Опасные участки:

  • на автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя, 68–74 километры (район перевала Чапчыма);
  • на автодороге Красная Горка — Ак-Таш, 0–3  километры;
  • на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65–110 километры.

Отмечается, что дорожное покрытие будет очень скользким, местами образуется гололед, возможны снежные заносы. Спасатели предупреждают: при движении по данным участкам необходимо соблюдать увеличенную дистанцию — не менее 500 метров между автомобилями.

МЧС настоятельно рекомендует по возможности отложить дальние поездки. В случае необходимости выезда следует иметь при себе цепи противоскольжения, лопату, теплые вещи, горячую воду и аптечку.

Гражданам напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, необходимо немедленно звонить по номеру 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.
