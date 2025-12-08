Штормовое предупреждение: на дорогах угрозы схода лавин и гололед

МЧС распространило штомрвое предупреждение о резком ухудшении погоды. По данным Кыргызгидромета, с 8 по 10 декабря в связи с осадками в ряде горных районов ожидаются сходы снежных лавин и образование снежных заносов.

Опасные участки:

на автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя , 68–74 километры (район перевала Чапчыма);

, 68–74 километры (район перевала Чапчыма); на автодороге Красная Горка — Ак-Таш , 0–3 километры;

, 0–3 километры; на автодороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65–110 километры.

Отмечается, что дорожное покрытие будет очень скользким, местами образуется гололед, возможны снежные заносы. Спасатели предупреждают: при движении по данным участкам необходимо соблюдать увеличенную дистанцию — не менее 500 метров между автомобилями.

МЧС настоятельно рекомендует по возможности отложить дальние поездки. В случае необходимости выезда следует иметь при себе цепи противоскольжения, лопату, теплые вещи, горячую воду и аптечку.

Гражданам напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, необходимо немедленно звонить по номеру 112. Звонок бесплатный и доступен круглосуточно.