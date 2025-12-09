13:44
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в ряде мошенничеств

6 декабря 2025 года в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратился гражданин О.К., о том, что в сентябре 2025 года гражданин Т.М., войдя в доверие, обманным путем забрал у него из дома в селе Туз 15 голов овец и до настоящего времени не вернул их. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 315 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее словам, в тот же день в ОВД Иссык-Атинского района с аналогичным заявлением обратился гражданин К.А., о том, что в мае 2025 года гражданин Т.М., войдя в доверие, из дома в селе Милянфан обманным путем забрал 2 головы крупного рогатого скота и 13 голов овец и до настоящего времени не вернул их. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 696 тысяч сомов.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено местонахождение подозреваемого Т.М., 1986 года рождения. В соответствии со статьей 96 УПК Кыргызской Республики он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Если имеются лица, пострадавшие от противоправных действий указанного гражданина, необходимо обратиться в ОВД Иссык-Атинского района либо в дежурную часть по телефонам: 0312 616907, 0700 616907.
