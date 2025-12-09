Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии

Два землетрясения 8 декабря зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Первое силой 4 произошло накануне в 20.15 в Баткенской области.

Очаг землетрясения располагался в 12 километрах к северо-востоку от села Рават, в 17 километрах к северо-востоку от села Лейлек, в 17 километрах к северо-западу от села Уч-Дебе, в 17 километрах к западу от села Ак-Татыр, в 48 километрах к юго-западу от города Баткен.

Интенсивность землетрясения составила в селе Рават около 3,5 балла, в селах Лейлек, Уч-Дебе, Ак-Татыр — 3 балла.

Второе землетрясение силой 3 зафиксировано 8 декабря в 3.07.

Очаг землетрясения располагался вКР в районе хребта Кара-Тоо, в 8 километрах к югу от села Достук, в 18 километрах к северо-западу от села Ак-Жар, в 20 километрах к северо-западу от районного центра Ат-Баша, в 32 километрах к юго-западу от города Нарын.

Интенсивность землетрясения составила в селе Достук 2,5 балла.