В Бишкеке пьяный водитель совершил двойное ДТП и пытался скрыться с места аварии

Задержан водитель автомобиля Hyundai Sonata, совершивший подряд два дорожно-транспортных происшествия и пытавшийся скрыться от ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, на улице Бородина водитель столкнулся с мопедом и скрылся с места ДТП.

«Спустя некоторое время он вновь совершил ДТП — на пересечении улиц Жибек Жолу и Фучика его машина столкнулась с Kia Morning. После второго ДТП водитель на короткое время остановился. К нему подошел сотрудник УПСМ и попросил водителя выйти с автомашины, однако, проигнорировав законные требования патрульного, мужчина снова попытался скрыться. Патрульные организовали преследование и задержали нарушителя на пересечении улиц Турусбекова и Чуйковская. При проверке установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного составлены соответствующие протоколы о правонарушении.