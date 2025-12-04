14:27
Происшествия

В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана

В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки силой 6 в эпицентре зафиксированы сегодня в 13.44.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 40 километрах к юго-востоку от села Бедель, в 85 километрах к юго-востоку от рудника «Кумтор», в 145 километрах к югу от Каракола.

Интенсивность толчков составила в селе Бедель 4,5 балла, на руднике «Кумтор» — около 4 баллов, в Бишкеке — около 3 баллов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353414/
