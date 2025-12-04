На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На юге Кыргызстана ночью 3 декабря произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки силой 3,5 балла зафиксированы в 2.18.

Очаг землетрясения располагался на территории КР, в 10 километрах к юго-западу от села Кызыл-Джар, в 12 километрах к западу от села Джыл-Кол, в 15 километрах к северо-западу от села Учкурган, в 21 километре к северо-западу от поселка городского типа Шамалды-Сай, в 26 километрах к юго-западу от Таш-Кумыра.

Интенсивность толчков составила в селах Кызыл-Джар, Джыл-Кол около 3,5 балла, в Учкургане, Шамалды-Сае, Куме — 3 балла, Таш-Кумыре — 2,5 балла.