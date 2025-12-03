21:07
Происшествия

В Чуйской области женщина избила своих детей шнуром после ссоры с мужем

Женщина жестоко избивала своих детей шнуром и на камеру заявила, что убьет их. Видео, которое она адресовала супругу, распространилось в соцсетях. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По его данным, инцидент произошел 26 ноября.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

«Подозреваемая три месяца была в ссоре с мужем и избила детей ему в отместку. В милицию для разбирательства доставили женщину, ее супруга, детей семи и девяти лет. Возбуждены уголовные дела по фактам истязания и применения насилия. Женщина задержана», — говорится в сообщении.
