За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, на территории страны с 24 по 30 ноября выявлено 20 тысяч 344 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из них:

управление авто без соответствующих документов — 1 тысяча 804;

управление машиной в состоянии опьянения — 348;

незаконное тонирование стекол автомобиля — 168;

нарушения ПДД с участием пешеходов — 785;

нарушение правил эксплуатации авто — 2 тысячи 824;

автохулиганство — 17;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 124;

управление транспортом с поддельными государственными номерными знаками — 7;

другие нарушения ПДД — 8 тысяч 847.

За различные нарушения Правил дорожного движения 2 тысячи 420 машин поместили на штрафстоянку.

ГУОБДД МВД призывает водителей строго соблюдать ПДД.