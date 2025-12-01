За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, на территории страны с 24 по 30 ноября выявлено 20 тысяч 344 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Из них:
управление авто без соответствующих документов — 1 тысяча 804;
управление машиной в состоянии опьянения — 348;
незаконное тонирование стекол автомобиля — 168;
нарушения ПДД с участием пешеходов — 785;
нарушение правил эксплуатации авто — 2 тысячи 824;
автохулиганство — 17;
превышение установленной скорости — 3 тысячи 124;
управление транспортом с поддельными государственными номерными знаками — 7;
другие нарушения ПДД — 8 тысяч 847.
За различные нарушения Правил дорожного движения 2 тысячи 420 машин поместили на штрафстоянку.
ГУОБДД МВД призывает водителей строго соблюдать ПДД.