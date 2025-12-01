11:14
Происшествия

За неделю в Кыргызстане зарегистрировано более 20 тысяч нарушений ПДД

По предварительным данным, на территории страны с 24 по 30 ноября выявлено 20 тысяч 344 нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из них:

  • управление авто без соответствующих документов — 1 тысяча 804;

  • управление машиной в состоянии опьянения — 348;

  • незаконное тонирование стекол автомобиля — 168;

  • нарушения ПДД с участием пешеходов — 785;

  • нарушение правил эксплуатации авто — 2 тысячи 824;

  • автохулиганство — 17;

  • превышение установленной скорости — 3 тысячи 124;

  • управление транспортом с поддельными государственными номерными знаками — 7;

  • другие нарушения ПДД — 8 тысяч 847.

За различные нарушения Правил дорожного движения 2 тысячи 420 машин поместили на штрафстоянку.

ГУОБДД МВД призывает водителей строго соблюдать ПДД.
