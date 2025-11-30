16:23
В США скончался 21-летний кыргызстанец Кайрат Алтынбеков, пострадавший в ДТП

В США скончался 21-летний кыргызстанец Кайрат Алтынбеков, который почти пять недель боролся за жизнь после тяжелого ДТП и последующего пожара. Об этом сообщила на своей странице казахстанка Айнур Айыпханова, директор онкологического регистра правительства штата Индиана.

С разрешения родителей парня 26 ноября врачи прекратили поддерживающее лечение.

Напомним, ночью 27 октября в Уэст-Лафейетте штате Индиана автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонный столб и загорелся. В результате ДТП погибли двое молодых людей: Чынгыз Сарыбаев скончался на месте. Двух других, включая Кайрата, эвакуировали вертолетом в ожоговый центр: 21-летний Ясин Сейдибалиев умер в больнице, третий пассажир — Кайрат Алтынбеков — находился в лечебнице в тяжелом состоянии, получив ожоги 77 процентов тела.

За время госпитализации врачи провели Кайрату четыре операции, однако состояние юноши оставалось крайне тяжелым из-за масштабных ожогов, инфекций и осложнений.

Айнур Айыпханова отметила, что на прошлой неделе специалисты предложили перейти на паллиативный уход, однако семья настояла на последней, пятой операции по пересадке кожи. Она длилась восемь часов и прошла успешно, дав надежду на улучшение.

Однако спустя несколько дней инфекции вновь активизировались, и состояние Кайрата резко ухудшилось. Несмотря на агрессивную терапию, врачи сообщили родителям, что организм не справляется. Родители дали согласие на прекращение лечения.
