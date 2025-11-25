В российской Анапе задержана кыргызстанка. Подозревается в мошенничестве

В российском городе Анапа задержаны подозреваемые в мошенничестве с участием приезжей из Кыргызстана, сообщает МВД РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 20-летняя кыргызстанка и 19-летний житель города Ростов-на-Дону, находясь в составе ОПГ, забрали у курьера мошенников 6 миллионов рублей.

«Эти деньги — выручку от продажи недвижимости — обманутый пенсионер из Анапы снял со своего счета, чтобы положить на «безопасный счет». Похищенную наличность подозреваемые конвертировали в криптовалюту», — рассказали в местной полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» УК РФ. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках следствия устанавливают других причастных к преступлению.