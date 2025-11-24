23:26
Происшествия

Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана

Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана после его высказываний на пресс-конференции ТАСС, которая прошла в начале сентября и была посвящена программе юбилейных мероприятий к 130-летию поэта Сергея Есенина. Об этом пишет Meduza.

На встрече Безруков вспомнил историю, как четыре года назад возложил цветы на могилу дочери поэта Татьяны Есениной на кладбище в Ташкенте.

По словам актера, он приехал к могиле с цветами, подаренными поклонниками, в час ночи. Кладбище уже было закрыто, но его сотрудники узнали Безрукова по роли Саши Белого из сериала «Бригада», позволили ему войти и возложить цветы. Рассказывая эту историю, актер высмеял акцент директора кладбища, который «не разговаривал по-русски, но смотрел «Бригаду»».

21 ноября, спустя два с половиной месяца после пресс-конференции Безрукова, на его высказывания обратил внимание ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа. Среди прочего он раскритиковал артиста за «пиар и пафос», «снисходительное подшучивание» над чужой культурой, а также использование кладбища и «халявных цветов» для «сцены о своем «духовном порыве»».

Кудратходжа отметил, что «порядочные люди на Востоке» ночью по кладбищам «не шастают», и возмутился жалобами актера на то, что «директор кладбища ночью «спал», «не знал русского» и сказал лишь одно слово — «Белий»». В узбекском алфавите нет буквы для звука «ы», пояснил ректор.

«В погоне за дешевым пиаром вы показали, что уважение принимаете как услугу. Подарки — как реквизит. Страну — как фон для собственного пафоса. Признайтесь: вас корежит не директор кладбища и не «Белый». Вас корежит то, что Узбекистан смеет жить без необходимости подыгрывать вам, — добавил ректор. — Вы пытались рассказать историю про «неправильных» узбеков. Но рассказали историю про себя: артиста, который в каждом городе ищет не людей, а декорации для собственного эго».

Пост ректора стал вирусным, аудитория разделилась. Одни поддержали позицию ректора, другие обвинили его в необъективности и «искусственном раздувании» конфликта.

Безруков ответил на критику только после того, как «негатив» дошел до его соцсетей. Он назвал критические высказывания «провокацией» с целью «вбить клин и посеять межнациональную рознь». В свое оправдание он заявил, что уже много раз рассказывал историю о ташкентском кладбище, «и всегда это воспринималось с юмором и по-доброму», а сам он «восхищается» узбекской культурой, кухней и гостеприимством. Безруков также отметил, что дружит с Фархатом Махмудовым — актером, родившимся в Ташкенте.

«Давайте так: Саня Белый мог что-нибудь сказать против Узбекистана и против узбекского народа, а? Мог? Думаю, нет», — добавил артист, призвав поклонников не обращать внимания на провокации и «быть выше этого».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352110/
