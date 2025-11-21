18:59
Происшествия

В Бишкеке выявили пять незаконных агентств по трудоустройству за рубежом

В Бишкеке сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы совместно с центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции провели профилактические мероприятия по выявлению незаконных частных агентств, оказывающих услуги по трудоустройству за границей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД.

В ходе проверок установлено, что пять ОсОО предоставляли гражданам Кыргызстана услуги по отправке на работу в другие страны без соответствующих разрешений либо с нарушением действующего законодательства.

По данным ведомства, в отношении всех выявленных фирм применена административная ответственность по статье 95 «Незаконная деятельность по трудоустройству граждан» Кодекса о нарушениях. На каждое юридическое лицо наложен штраф в размере 55 тысяч сомов. Общая сумма штрафов составила 275 тысяч сомов.

В ГУВД Бишкека отметили, что деятельность нелегальных агентств представляет опасность для граждан — они нередко вводят людей в заблуждение, требуют незаконные платежи, не обеспечивают гарантий безопасности и не предоставляют подтвержденных условий трудоустройства.

В ведомстве призвали жителей столицы обращаться только в официальные и лицензированные организации, проверять наличие разрешительных документов и не доверять сомнительным посредникам и объявлениям без регистрации.

Горожанам также напомнили, что получить дополнительную информацию и консультацию можно в центре трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда.
