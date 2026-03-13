Минэкономики приглашает китайские компании переносить производство в Кыргызстан

Кыргызстан приглашает компании из Китая открывать предприятия или переносить производство в страну. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, недавно состоялись несколько визитов в Китай, где кыргызская сторона предложила местным компаниям размещать производства на территории республики.

Как он отметил, на ряд китайских товаров, поставляемых в США, введены повышенные тарифы — от 10 процентов до 50 процентов и выше. В таких условиях Кыргызстан может стать площадкой для размещения производств с последующим экспортом продукции на те рынки, куда ранее поставлялись товары напрямую из Китая.

Сейитов добавил, что в 2026 году власти продолжат реализацию проекта по запуску 100 предприятий. Список предприятий уже утвержден, и их открытие планируется в течение года.

В министерстве ожидают рост производства в ряде отраслей, включая выпуск строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, фармацевтики, химической продукции, автомобилестроения и легкой промышленности. Эти направления ориентированы на экспорт и развитие углубленной промышленной кооперации.