14:31
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Происшествия

Омбудсмен: В центре для больных ВИЧ и туберкулезом продукты хранили рядом с ядом

Акыйкатчи Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить соблюдение прав граждан на охрану здоровья и доступ к качественной медицинской помощи.

Сотрудники института омбудсмена провели мониторинг в Джети-Огузском республиканском лечебно-реабилитационном центре Иссык-Кульской области. Проверка проводилась для оценки соблюдения прав пациентов, проходящих лечение от ВИЧ и туберкулеза.

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм. Старое здание склада не соответствовало требованиям пожарной безопасности, в помещениях было сыро, потолки и стены покрылись плесенью. Хранение продуктов в таких условиях, как отметили проверяющие, ускоряет их порчу.

Кроме того, в холодильнике сотрудники института обнаружили более 2 килограммов сосисок с истекшим сроком годности. 

На полках рядом с продуктами находились препараты для уничтожения грызунов, что представляет угрозу для здоровья и противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно статье 57 Закона «Об общественном здравоохранении», производство, хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов должны осуществляться без вреда для здоровья человека и соответствовать техническим регламентам.

По итогам проверки Джамиля Джаманбаева направила письма в Министерство здравоохранения и департамент санитарно-эпидемиологического надзора с предложением принять меры в отношении виновных лиц.

Как сообщили в Минздраве, заместитель директора лечебно-реабилитационного центра привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч сомов, а сотруднику склада объявлено предупреждение. Все выявленные нарушения устранены.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время планируется строительство нового складского помещения взамен аварийного, признанного таковым еще в 2022 году. Вопрос финансирования решается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350779/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен Кыргызстана высказалась против возвращения смертной казни
Кыргызстанцы пожаловались на вузы в Москве: им грозит выдворение из РФ
В колонии № 2 устранили нарушения, выявленные институтом омбудсмена
Ликвидацию Наццентра по предупреждению пыток обсудили в институте омбудсмена
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток
В 2025 году в институт омбудсмена поступило 39 жалоб на пытки
Президент подписал закон об омбудсмене: правозащитники заявили о ликвидации НЦПП
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
МИД выступил против введения должности омбудсмена для мигрантов
Переломы ребер, травмы. Омбудсмен о правах военнослужащих в КР
Популярные новости
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Додика этапировали в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; ГКНБ в&nbsp;Турции задержал члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Скандальный снос домов в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; государству вернули землю Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
13 ноября, четверг
14:19
В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзивного образования В БГУ открыли первую в Центральной Азии кафедру инклюзи...
14:00
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
13:58
Омбудсмен: В центре для больных ВИЧ и туберкулезом продукты хранили рядом с ядом
13:52
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
13:49
Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи