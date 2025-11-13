Омбудсмен: В центре для больных ВИЧ и туберкулезом продукты хранили рядом с ядом

Акыйкатчи Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить соблюдение прав граждан на охрану здоровья и доступ к качественной медицинской помощи.

Сотрудники института омбудсмена провели мониторинг в Джети-Огузском республиканском лечебно-реабилитационном центре Иссык-Кульской области. Проверка проводилась для оценки соблюдения прав пациентов, проходящих лечение от ВИЧ и туберкулеза.

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм. Старое здание склада не соответствовало требованиям пожарной безопасности, в помещениях было сыро, потолки и стены покрылись плесенью. Хранение продуктов в таких условиях, как отметили проверяющие, ускоряет их порчу.

Кроме того, в холодильнике сотрудники института обнаружили более 2 килограммов сосисок с истекшим сроком годности.

На полках рядом с продуктами находились препараты для уничтожения грызунов, что представляет угрозу для здоровья и противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно статье 57 Закона «Об общественном здравоохранении», производство, хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов должны осуществляться без вреда для здоровья человека и соответствовать техническим регламентам.

По итогам проверки Джамиля Джаманбаева направила письма в Министерство здравоохранения и департамент санитарно-эпидемиологического надзора с предложением принять меры в отношении виновных лиц.

Как сообщили в Минздраве, заместитель директора лечебно-реабилитационного центра привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч сомов, а сотруднику склада объявлено предупреждение. Все выявленные нарушения устранены.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время планируется строительство нового складского помещения взамен аварийного, признанного таковым еще в 2022 году. Вопрос финансирования решается.