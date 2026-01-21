Девочке из детдома выплатят полмиллиона сомов после вмешательства омбудсмена

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева защитила права девочки из детского дома. Ей теперь выплатят социальное пособие в размере 518 тысяч сомов, сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, в 2025 году сотрудники института омбудсмена провели мониторинг детских домов Чуйской области. По итогам выявлены нарушения, по которым даны рекомендации по их устранению.

Как выяснилось, некоторые дети-сироты не получали положенных им государственных пособий.

Так, девочка М.Б., 2008 года рождения, после смерти родителей с 2017-го живет с сестрой в детском доме Чуйской области. В 2015 году она прошла медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), которая установила ей инвалидность, назначила пособие и предписала наблюдаться у психиатра и обучаться по инклюзивной программе.

Однако после перевода в детский дом в 2017-м выплату пособия приостановили, так как девочка не прошла повторное освидетельствование МСЭК.

С тех пор, на протяжении восьми лет, не принималось никаких мер по повторному прохождению ею комиссии.

Джамиля Джаманбаева направила письма в Генеральную прокуратуру и Министерство труда, социального обеспечения и миграции с просьбой усилить контроль за соблюдением прав одной из уязвимых категорий населения — детей-сирот — и взыскать невыплаченные пособия.

По итогам разбирательства МТСОМ приняло дисциплинарные меры к сотрудникам, ответственным за допущенное нарушение, а пособие девочке с инвалидностью восстановили с 2017 года до 1 мая 2026-го. Всего на ее депозитный счет переведут 518 тысяч сомов.