В Оше задержаны лжемилиционеры. Подозреваются в вымогательстве $30 тысяч

В Оше задержаны трое мужчин, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и вымогали деньги у местного предпринимателя. Об этом сообщили в городской милиции.

По ее данным, в ночь с 10 на 11 октября к 57-летнему предпринимателю пришли трое неизвестных и заявили, что в отношении него якобы имеется заявление о «незаконном укрывательстве». Угрожая «возбуждением дела» и задержанием, они потребовали у мужчины $30 тысяч.

Испугавшись, предприниматель отдал им $2 тысячи 500, после чего подозреваемые скрылись.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В ходе оперативных мероприятий задержаны трое жителей Ошской области — Ж.К., 1990 года рождения, Ж.А., 1991 года рождения, и С.И., 1986 года рождения. Как уточнили в милиции, к ним задержанные отношения не имеют.

Расследование продолжается.

Ошское УВД просит возможных других потерпевших обратиться в ОВД Сулайман-Тоо.