Происшествия

В Ошской области выявили 65 подростков, работавших незаконно

В Ошской области сотрудники милиции провели профилактический рейд «Подросток и труд» с целью предотвратить привлечение несовершеннолетних к опасным и незаконным видам работы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным ведомства, инспекторы посетили 345 торговых точек, кафе, рынков и других мест. В результате выявили 65 несовершеннолетних, работавших без разрешения и необходимых условий.

С родителями подростков и предпринимателями провели разъяснительные беседы. Им напомнили, что труд несовершеннолетних допускается только в безопасных условиях и по трудовому законодательству.

Милиция отметила, что ответственность за безопасность детей несут взрослые. В случае нарушений или угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних граждан призвали обращаться по номерам 102 или 111.
