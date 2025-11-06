21:15
Происшествия

Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины

Правоохранительные органы Чуйской области просят граждан, которые могли пострадать от действий задержанного мужчины, откликнуться и обратиться в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 19 января в ОВД Аламудунского района обратилась гражданка Т.Ч. Она заявила, что малознакомый мужчина по имени «А» с 7 по 19 января 2025 года обманным путем, без ее ведома, продал 17 голов скота в селе Луговое и после этого скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса — «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Сотрудники милиции задержали подозреваемого — 36-летнего гражданина И.А. Его водворили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие полагает, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории Кыргызстана. В этой связи граждан, пострадавших от его действий, просят обратиться в милицию.

Сообщить информацию можно по телефонам:

  • 0 (312) 36-35-27,
  • 0 (312) 36-35-23,
  • 0 (555) 03-51-54,
  • 0 (701) 35-55-85.
