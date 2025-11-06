Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины

Милиция Чуйской области разыскивает пострадавших от действий задержанного мужчины

Правоохранительные органы Чуйской области просят граждан, которые могли пострадать от действий задержанного мужчины, откликнуться и обратиться в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 19 января в ОВД Аламудунского района обратилась гражданка Т.Ч. Она заявила, что малознакомый мужчина по имени «А» с 7 по 19 января 2025 года обманным путем, без ее ведома, продал 17 голов скота в селе Луговое и после этого скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса — «Присвоение или растрата вверенного имущества».

Сотрудники милиции задержали подозреваемого — 36-летнего гражданина И.А. Его водворили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие полагает, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории Кыргызстана. В этой связи граждан, пострадавших от его действий, просят обратиться в милицию.

Сообщить информацию можно по телефонам: