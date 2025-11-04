15:04
Происшествия

В Сокулукском районе выявили незаконную свалку твердых бытовых отходов

Чуйское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора выявило незаконную свалку твердых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что жители Сокулукского района сообщили службе о фактах незаконного вывоза и сброса мусора муниципальным транспортом.

После проверок установлено, что на восточной окраине села Токбай Кунтуйского айыльного аймака организована стихийная свалка твердых бытовых отходов общей площадью 8,5 гектара.

Сотрудники Минприроды провели с представителями айыл окмоту разъяснительную работу и направили материалы в Службу экологического и технического надзора для принятия соответствующих мер.
