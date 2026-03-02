Минприроды выявило сотни нарушений: черепахи, сети и штрафы на миллионы

В 2025 году государственные органы в сфере охраны растительного и животного мира провели 42 проверки и 561 рейдовое мероприятие. По итогам выявили 567 правонарушений, наложены штрафы на сумму 3 миллиона 907 тысяч 500 сомов, из них взыскано 3 миллиона 594 тысячи 500 сомов, сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Фото минприроды

оформлено 63 штрафа на сумму 335 тысяч 500 сомов,

предъявлены иски на 3 миллиона 38 тысяч 162 сома, взыскано 2 миллиона 371 тысяча 893 сома,

уничтожено 30 тысяч 600 метров синтетических сетей.

В акватории озера Иссык-Куль проведено 99 рейдов. По их результатам:

На озере Сон-Куль инспекторы провели 100 рейдов, выявили 98 нарушений и назначили штрафы на сумму 308 тысяч сомов. Изъято и уничтожено 3 тысячи 800 метров сетей.

Всего по стране из незаконного оборота изъяли 56 тысяч 900 метров синтетических рыболовных сетей.

В международном аэропорту «Манас» выявлен факт незаконной перевозки отстрелянных птиц. Нарушителю предъявлен иск на 265 тысяч 500 сомов, который полностью взыскан.

Также на КПП «Достук» задержаны 200 морских черепах. Животных передали в Ошский зоопарк.

В рамках исполнения указа президента провели инвентаризацию 1 тысячи 267 рекреационных объектов. В регионе работают 226 очистных сооружений, тогда как 868 гостевых домов остаются без очистных систем, нарушая требования экологической безопасности.

Служба отмечает, что работа по защите природных ресурсов, предотвращению браконьерства и контролю за экологическими объектами будет продолжена.