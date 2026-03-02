09:19
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Минприроды выявило сотни нарушений: черепахи, сети и штрафы на миллионы

В 2025 году государственные органы в сфере охраны растительного и животного мира провели 42 проверки и 561 рейдовое мероприятие. По итогам выявили 567 правонарушений, наложены штрафы на сумму 3 миллиона 907 тысяч 500 сомов, из них взыскано 3 миллиона 594 тысячи 500 сомов, сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

минприроды
Фото минприроды
В акватории озера Иссык-Куль проведено 99 рейдов. По их результатам:

  • оформлено 63 штрафа на сумму 335 тысяч 500 сомов,
  • предъявлены иски на 3 миллиона 38 тысяч 162 сома, взыскано 2 миллиона 371 тысяча 893 сома,
  • уничтожено 30 тысяч 600 метров синтетических сетей.

На озере Сон-Куль инспекторы провели 100 рейдов, выявили 98 нарушений и назначили штрафы на сумму 308 тысяч сомов. Изъято и уничтожено 3 тысячи 800 метров сетей.

Всего по стране из незаконного оборота изъяли 56 тысяч 900 метров синтетических рыболовных сетей. 

В международном аэропорту «Манас» выявлен факт незаконной перевозки отстрелянных птиц. Нарушителю предъявлен иск на 265 тысяч 500 сомов, который полностью взыскан.

Также на КПП «Достук» задержаны 200 морских черепах. Животных передали в Ошский зоопарк.

В рамках исполнения указа президента провели инвентаризацию 1 тысячи 267 рекреационных объектов. В регионе работают 226 очистных сооружений, тогда как 868 гостевых домов остаются без очистных систем, нарушая требования экологической безопасности.

Служба отмечает, что работа по защите природных ресурсов, предотвращению браконьерства и контролю за экологическими объектами будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364152/
просмотров: 791
Версия для печати
Материалы по теме
Утильсбор стал обязательным в Кыргызстане. Минприроды предупреждает о санкциях
Кыргызстан выделит 100 тысяч сомов на внедрение космических технологий
В 130 миллионов сомов оценили ущерб экологии Кыргызстана за год
Новый порядок контроля выхлопов вынесли на обсуждение: требования ужесточают
Не мог летать. Лебедя в Чуйской области передали в реабилитационный центр
КР приняла участие в обсуждении концепции региональной платформы «зеленых школ»
В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий
В селе Ананьево строят научный центр по сохранению биоразнообразия «Ак-Илбирс»
Въезд в заповедники и парки КР взяли на учет: ввели единые правила оплаты
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР