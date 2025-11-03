В Бишкеке пьяный водитель, убегая от погони, выскочил из авто и прыгнул в БЧК. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По его данным, на линию 102 поступило сообщение о водителе, управляющем автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники Управления патрульной службы милиции начали преследование. Во время погони водитель, остановив автомобиль, попытался скрыться, прыгнув в канал БЧК. Однако сотрудники УПСМ задержали нарушителя. Водитель доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.