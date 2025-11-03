08:12
Сюжет: Семейное насилие

В Чуйской области пьяный мужчина в упор застрелил свою супругу во время ссоры

В Чуйской области пьяный муж в упор застрелил свою супругу во время ссоры. Об этом сообщили в региональном ГУВД.

Уточняется, что трагедия произошла 1 ноября в селе Бала-Айылчы. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил свою жену.

В отдел милиции Московского района поступило сообщение об убийстве женщины в селе Бала-Айылчы. Прибывшие на место оперативники установили, что Э.С., 1962 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейного конфликта выстрелил из охотничьего ружья в супругу Ж.Н., 1976 года рождения. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
